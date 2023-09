Taylor Swift e la dedica alla best friend Selena Gomez

... Water Made Us Ringo Starr : Rewind Forward 27 Ottobre- Swifts - 1989 - Taylors - Version Black Pumas: Chronicles of a Diamond DJ Shadow: Action Adventure The Kills : God Games: ...: The Eras Tour " avrà almeno quattro spettacoli al giorno tra giovedì e domenica in ogni cinema AMC negli Stati Uniti. Ora, vista la domanda senza precedenti, AMC ha già annunciato che ...La data d'uscita de L'Esorcista - Il credente è stata anticipata di una settimana, dal 13 al 6 ottobre 2023 a causa dell'annuncio dell'uscita in contemporanea di- The Eras Tour , che arriverà appunto nelle sale statunitensi il 13 ottobre. Per evitare ogni tipo di concorrenza, vista l'esagerato numero di fan della popstar internazionale, Blumhouse ...

Taylor Swift è la prima artista donna da un milione di ascolti streaming al mese TGCOM

Queste alcune delle date certe poi in cantiere ancora senza una data certa i nuovi dischi di Rolling Stones, Rihanna, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Blink-182, Peter Gabriel, The Cure. Per gli italiani ...Taylor Swift continua ad accumulare record: il film-concerto del suo tour The Eras, che debutterà nelle sale il 13 ottobre, ha già venduto biglietti per 26 milioni di dollari nei cinema del circuito A ...