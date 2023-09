(Di venerdì 1 settembre 2023) Si è fermatodiil percorso di, azzurro impegnato nel/Levalloios di, competizione diin scena nella Capitale francese fino a domani, sabato 2 settebre. Nella categoria -58 kg infatti il Campione Olimpico in carica non è riuscito ad avere la meglio sul bravo Mahdi Hajimousaei, cedendogli il passo per 2-0 (4-6, 2-12). L’iraniano ha successivamente vinto per abbandono la, dopo il forfait del compagno di squadra Abolfazi Zandi avvenuto nell’ultimo atto. Stopanche per Giada Al Halwani che, nella categoria -57 kg, dopo essersi imposta per 2-0 sulla tedesca Anna-Iena Froemming è impattata ...

Gli atleti azzurri hanno iniziato in modo difficile il ParisPrix di. Vito Dell'Aquila , campione olimpico, è stato eliminato agli ottavi contro ogni previsione, perdendo contro Mahdi Hahimousaei. L'italiano parla così ai microfoni: ' Sono ...Tutto pronto per ilPrix di Parigi di. Sono sei gli azzurri che scenderanno sui quadrati di gara a partire da domani e fino al 3 settembre e tra questi c'è il campione olimpico Vito Dell'Aquila , ...Una giornata indimenticabile per ilitaliano e, in particolare, per Antonino Bossolo. L'atleta azzurro ha trionfato oggi al World ParaTaekwondoPrix di Parigi, dimostrando ancora una ...

Taekwondo, Grand Prix Parigi 2023: Vito Dell'Aquila esce agli ottavi di finale OA Sport

Dopo la vittoria di Antonino Bossolo, sono sei gli azzurri che scenderanno sui quadrati di gara a partire da domani e fino al 3 settembre al Grand Prix di Parigi di taekwondo. (ANSA) ...Azerbaijani Para-taekwondo fighters have captured three bronze medals at the World Para Taekwondo Grand Prix in Paris, France.