(Di venerdì 1 settembre 2023) Va veloce Iga, e si rimette in media con i "bagel". La polacca, campionessa in carica, infila la decima vittoria consecutiva ed approda al quarto turno (ottavi) dello Us Open, ultimo Slam del ...

Per21 vincenti a fronte di 5 errori non forzati e nesuna palla - break concessa. Iga - che sta trascorrendo in vetta al ranking la 74esima e la 75esima settimana di regno - per conservare lo ...Non sembra conoscere ostacoli la marcia di Iga. La polacca, numero 1 del mondo dopo il ritiro di Ashleigh Barty e già vincitrice in stagione di cinque tornei, tra i quali Miami, Indian Wells e Roma, è approdata in carrozza agli ottavi di ...Quarto torneo consecutivo e 23 partite di fila vinte per la polacca numero 1 del mondo Igache trionfa nel WTA 500 sulla terra battuta indoor di Stoccarda travolgendo in poco più di ...

Swiatek inarrestabile a New York, avanti anche Muchova SuperTennis

Va veloce Iga Swiatek, e si rimette in media con i “bagel”. La polacca, campionessa in carica, infila la decima vittoria consecutiva ed approda ...