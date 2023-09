Sveva Sagramola | La mia dolcezza nasce da un’anima d’acciaio

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 1 settembre 2023) «In tv tutti i giorni da 26 anni grazie a Mixer e all’analisi In camerino solo abiti vecchi L’amore? Scoperto tardi» Corriere della Sera, di Luca Bergamin, pag. 33 Da trenta estati stesso mare e stessa casa sopra una locanda. Patmos è un po’ l’isola di. «Due stanze sopra il mare, semplice e spoglie, un rifugio permeato da quella essenzialità che fa bene all’anima. Se arrivi in un posto in cui c’è poco, liberi la mente, puoi solo essere». Da 26 anni presenta Geo. È considerata la conduttrice più dolce della televisione. «È unache nascondedi acciaio. Sono una persona molto forte, altrimenti non avrei saputo conservare una conduzione per 26 anni, tutti i giorni. Senza equilibrio, una donna affettiva e sensibile come me non avrebbe potuto superare tante vicissitudini della vita. Sono ...