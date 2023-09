Supporto Formazione e Lavoro 2023 | domande Inps al via oggi 1° settembre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Al via davenerdì 1°la domanda per ottenere il nuovo strumento per trovare: il(detto SFL). Negli scorsi giorni oltre 30mila famiglie hanno ricevuto comunicazione, che li avvisava di aver fruito ad agosto della settima mensilità del Reddito diCittadinanza loro spettante. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60. I destinatari di questo messaggio, se hanno i requisiti previsti, possono quindi inviare istanza di SFL ed essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo di 12 mesi, durante il quale riceveranno un contributo di 350 euro mensili.E’ stato ...

Dal 1° settembre sarà possibile fare domanda per accedere alper lae il lavoro (SFL), la nuova misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la ...... inoltre, la sezione dedicata ai corsi diper diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET. Per qualunque, richiesta o ...A partire dal 1° settembre, è possibile presentare domande per il nuovo "per lae il Lavoro" (Sfl) direttamente sul sito dell'INPS o tramite i patronati. Con la chiusura del Reddito di Cittadinanza, il Sfl diventa la nuova misura diper le ...

Reddito di cittadinanza addio: da oggi parte la formazione e lavoro con 350 euro al mese. Come fare ... Il Sole 24 ORE

Susanna Camusso, ex segretaria generale Cgil e senatrice del Pd, ha parlato a Fanpage.it dei limiti del Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura per gli ex percettori di Rdc. E sul ...La ministra Calderone: "La piattaforma ha già centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione e decine di migliaia di vacancy, possiamo ...