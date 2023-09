Supplenze docenti 2023 2024 | posso inviare e accettare MAD da province diverse nello stesso anno scolastico? VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) "PossibileMAD daall’interno dello?" In questi giorni in cui si attendono le nomine per legli aspiranti si pongono molte domande. Compresa questa. L'articoloMAD da

107; solo le eventuali ore non programmate nel PTOF deidella scuola primaria e secondaria sono destinate alle. Pertanto, le ore di potenziamento devono essere programmate in modo ...A conclusione del processo di nomina, il numero totale dellepotrebbe arrivare a 200mila Oltre 200milaanche per il 2023/24. D'Aprile (Uil Scuola): "Trasformare i posti ...possono usufruire del congedo parentale ma prima devono prendere servizio nella scuola ...(importantissimo al fine della ricongiunzione del fascicolo personale per chi dopo molte...

Supplenze 2023/24: migliaia di docenti in servizio da oggi 1° settembre. Veneto e Sardegna rimandano nomine, mancano grandi città come Napoli e Roma Orizzonte Scuola

"Dai tempi del Covid - scrive il Segretario Generale Uil Scuola Ravenna, Fabio Tommasoni - le supplenze per i docenti delle scuole si assegnano con un ...La Uil: “Le immissioni in ruolo non raggiungeranno neanche la copertura del 50% dei posti disponibili". Ad oggi circa 40mila assunzioni su 81mila posti ...