Supplenze docenti 2023 2024 | caos a Cremona e Crema | “Algoritmo ha assegnato solo i posti di sostegno Le cattedre di lettere sono tutte vuote!”

(Di venerdì 1 settembre 2023)giorni di grande tensione per i tantissimiche attendono la nomina di supplenza dopo aver inoltrato la domanda il mese scorso. Ma i problemi tecnici non mancano. Problemi che poscompromettere l'andamento generale delle assegnazioni. L'articolo .

per l'anno scolastico 2023/24: come funziona il secondo turno di nomina dell'algoritmo. Gli Uffici Scolastici dell'Emilia Romagna e Piemonte hanno già svolto il secondo turno di ...Non possono partecipare agli Avvisi igià individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Anche alleassegnate, tramite Avvisi, si applicano le disposizioni ...107; solo le eventuali ore non programmate nel PTOF deidella scuola primaria e secondaria sono destinate alle. Pertanto, le ore di potenziamento devono essere programmate in modo ...

Supplenze 2023/24: migliaia di docenti in servizio da oggi 1° settembre. Veneto e Sardegna rimandano nomine, mancano grandi città come Napoli e Roma Orizzonte Scuola

Ritorno in classe Nelle scuole comasche uno scenario molto pesante, alla vigilia della ripresa. Le maggiori carenze sul lago. Preoccupa la situazione dei prof di sostegno, specie alle primarie Quasi m ...Quest’anno come non mai, sono state tante le rinunce dei docenti che di fronte alla prospettiva di una cattedra al Nord hanno preferito scegliere di attendere una supplenza al Sud per evitare di ...