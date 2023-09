Superenalotto | estratta la combinazione vincente di oggi

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nessun 6 né 5+1 nel concorso diI numeri dell’estrazionedeldi, 1 settembre 2023. Ladel concorso di: 18, 53, 57, 67, 75, 80. Numero Jolly: 77. Numero SuperStar: 39. Nessun 6 né 5+1 nel concorso didel, mentre in 3 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, portandosi a casa rispettivamente 41.429,17 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così 49.200.000 di euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nessun 6 né 5+1 nel concorso di oggi del, mentre in 3 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, portandosi a casa rispettivamente 41.429,17 euro. Il jackpot stimato per ...... ma come avviene tecnicamente il sorteggio Ilconsiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, la combinazione vincente di 6 numeri...E' statala combinazione vincente deldi oggi 10 agosto 2023. I numeri sono: 9, 21, 43, 49, 53, 86; Numero Jolly 68; SuperStar 62. Nessun 6 né 5+1, mentre in 4 hanno centrato il ...

Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 1 settembre 2023 Adnkronos

(Adnkronos) – I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 1 settembre 2023. La combinazione vincente del concorso di oggi: 18, 53, 57, 67, 75, 80. Numero Jolly: 77. Numero SuperStar: ...Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta da luglio per tutto il 2023 per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione di maggio.