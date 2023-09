Superbonus 110 | tutti gli aggiornamenti a settembre 2023

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il110% è al centro del dibattito politico, con diverse prospettive su questa maxi-detrazione. Giorgia Meloni lo ha definito una “tragedia contabile,” mentre dal Movimento 5 Stelle arrivano risposte nette. Ma, come funziona ora questo incentivo per gli interventi edilizi di efficientamento energetico, e quali sono i cambiamenti in vista per il 2024? Il funzionamento Attuale delQuest’anno, i requisiti del110% sono stati soggetti a cambiamenti. A inizio agosto, il governo Meloni ha esteso la scadenza fino al 31 dicembreper le abitazioni unifamiliari (come le villette a schiera) che avevano completato almeno il 30% dei lavori entro il 302022. Questa proroga si applica anche ai condomini che ...

