Sudafrica | incendio in un edificio di Johannesburg Almeno 63 morti

Sono oltre 70 le vittime del terribilescoppiato nella notte in un palazzo di Johannesburg, in, di cui almeno 12 bambini. Le cause della tragedia non sono ancora chiare, ma si tratta del più gravedella storia ...Undivampato in un edificio di cinque piani occupato da criminali e senzatetto nel centro di Johannesburg, la capitale economica del, ha causato almeno 74 vittime fra cui 12 bambini, ...Oltre 50 feriti Sono 73 i morti in una Johannesburg, in. I feriti sono oltre 50.

Sudafrica: incendio a Johannesburg, i morti sono 73. Tra le vittime almeno 7 i bambini Agenzia ANSA

Si trovava nel centro della più grande città del Sudafrica ed era abitato in gran parte da persone senza fissa dimora ...Africa (Internazionale) L’edificio dimenticato dalle autorità avrebbe dovuto essere gestito da un ente di beneficenza, in una delle città più diseguali al mond. Di Stefano Mauro ...