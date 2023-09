Su 4R di settembre - Alfa Romeo 33 Stradale | siamo solo all' antipasto

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 1 settembre 2023) Trentatré esemplari in tutto, prezzi a sei zeri, 620 e 750 cavalli. Propulsione termica, con un V6 longitudinale di 3.0 litri che trasmette il moto alle ruote posteriori (ma c'è anche l'elettrica integrale). Carbonio e alluminio a profusione e un design che reinterpreta in maniera moderna le linee immortali della omonima progenitrice del 1967: è questo, in estrema sintesi, l'identikit dell'33, presentata il 30 agosto ad Arese nell'affascinante cornice del Museo. Apripista. " la prima fuoriserie del marchio dalla fine degli anni 60, e prometto che non sarà l'ultima", afferma il ceo, Jean-Philippe Imparato. E, statene certi, lo dice sul serio. Nelle sue parole c'è la chiave per capire il senso di un'operazione che non è destinata a rimanere un episodio isolato. Al contrario, si connette al piano ...