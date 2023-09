Stupro di Palermo | le immagini che inchiodano il gruppo | la conferma sulle violenze denunciate dalla 19enne

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sembra reggersi in piedi a malapena, tenuta a forza da due ragazzi, con uno che la sorregge alla vita e l’altro che la mantiene in piedi e la paleggia. Nelle nuoveriprese dalle telecamere di un locale della Vucciria relative al caso dellodila vittimaposa la testa sulla spalla di uno dei due accanto a lei, ancora intontita. Attorno a lei gli altri che ridono davanti a quella scena. È quanto mostra un frame pubblicato da Livesicilia che si potrebbe rivelare cruciale per gli inquirenti perché confermerebbe la versione dei fatti raccontataragazza su quel che ha subito la sera del 7 luglio scorso. È mezzanotte e 47 minuti quando inizia la serata che in breve si trasformerà in un incubo per la, portata poco dopo in un cantiere abbandonato del ...