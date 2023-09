Stupro a Caivano | dalla provincia di Roma una casa per bimba

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’appello lanciato ieri, giungono le prime offerte di aiuto da diversi benefattori per la famiglia di una delle cuginette vittime di, indi Napoli. Ieri la mamma della, attraverso il suo legale, l’avvocato Angelo Pisani, spinta dall’esasperazione ma soprattutto dalle minacce che la stanno costringendo a stare chiusa in, si è decisa a chiedere aiuto determinata ad andare via dal Parco Verde, teatro delle violenze. E a distanza di poche ore la macchina della solidarietà si è messa in moto. Da un paese delladi, una mamma di tre figli si è resa disponibile ad offrire un’abitazione: “vorrei fare qualcosa di concreto – scrive – per la bambina e la sua famiglia… si tratta di una ...