Strage sulla Torino-Milano | il Papa | Gli incidenti sul lavoro sono una calamità e un' ingiustizia VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Tragedia alla stazione di Brandizzo, vicino a, dove un treno regionale ha travolto e ucciso cinque operai alferrovia. Il più giovane tra i deceduti, Kevin Laganà, aveva 22 anni ed era originario di Vercelli. Insieme a lui hanno perso la vita Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala e residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco stanotte nel torinese per un incidente ferroviario nella stazione di Brandizzo: deceduti cinque operai travolti da un treno in transito, feriti altri due ##31agosto — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 31, 2023 Il messaggio del"Gli...

Il cordoglio delle Ferrovie Immediato anche il cordoglio della Rete ferroviaria italiana, insieme alle annunciate verifichedinamica dell'accaduto e alle precisazioni di Fs sulle procedure. ...Una, quella avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedìlinea ferroviaria Torino - Milano dove un treno ha investito alcuni operai (addetti alla sostituzione di un binario) uccidendone ......la nostra vicinanza e offriamo tutto il nostro sostegno di fronte a una vera e propriasul ... se le procedure che disciplinano l'intervento di soggetti esternirete ferroviaria e gli ...

Strage sulla linea ferroviaria Torino-Milano, treno travolge 5 operai: identificate le vittime RaiNews

LEGGI – Brandizzo, la strage della “bassa velocità”. Il collega: “Noi mandati a morire” Quando si è diffusa la notizia della tragedia di Brandizzo, Sergio Mattarella era già in Piemonte per una cerimo ...• A Brandizzo, nel torinese, cinque operai al lavoro sui binari sono morti travolti da un treno. Secondo Rfi non dovevano essere lì, stando agli operai era il treno a non dover passare. Si indaga per ...