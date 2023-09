Strage sulla Milano-Torino | rabbia e dolore per i 5 operai travolti da un treno

Leggi su agi

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Sindacati confederali in piazza lunedì a Vercelli per dire basta alle morti sul lavoro, e per chiedere "giustizia, controlli, sanzioni perché non si deve morire di lavoro". Dopo il, per le organizzazioni sindacali di Vercelli e della zona è il tempo della mobilitazione: per lunedì è stato proclamato uno sciopero di 8 ore in tutta la provincia. In programma anche un corteo che partirà dalla stazione del capoluogo per dirigersi verso la prefettura. "Ancora una volta - dicono i segretari generali di Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte Orientale e Uil Vercelli Biella Valter Bossoni, Elena Ugazio e Maria Cristina Moscaci - ci troviamo a denunciare un'organizzazione del lavoro approssimativa in termini di sicurezza e prevenzione del rischio e ci interroghiamoragione per cui quella linea ferroviaria soggetta a manutenzione fosse ...