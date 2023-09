Strage di operai | la Procura apre un fascicolo per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo

La triste certezza è che sono morti cinquetravolti da un treno che viaggiava a 160 km/h. ' ... Eccoli i primi frammenti di ricordi di Andrea e Antonio, i due sopravvissuti alladi ...... Giorgio Airaudo, che ha parlato di una "nuova Thyssen", ricordando l'incidente nell'acciaieria del capoluogo piemontese che nel dicembre del 2007 costò la vita a sette. La decisione ...Ladi Brandizzo, con cinquetravolti da un treno mentre erano al lavoro sui binari ieri notte, è stata considerata duramente dal presidente della Repubblica: morire sul lavoro è un ...

Strage di Brandizzo, cosa è successo e cosa non ha funzionato: le vite di 5 operai spezzate da un treno a 160 Km orari QUOTIDIANO NAZIONALE

AGI - Tragedia alla stazione di Brandizzo, vicino a Torino, dove un treno regionale ha travolto e ucciso cinque operai al lavoro sulla ferrovia. Il più giovane tra i deceduti, Kevin Laganà, aveva 22 a ...Sono stati ascoltati come persone informate sui fatti i due macchinisti che si trovavano a bordo del convoglio e che dopo l’incidente erano stati portati in ospedale sotto shock così come i due operai ...