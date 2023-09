Strage di Brandizzo | la procura non esclude il dolo eventuale Cosa significa

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sull'incidente ferroviario di, costato la vita a cinque operai, non viene escluso il"da parte di qualcuno che non ha seguito la procedura". A dirlo è stato iltore capo di Ivrea, Gabriella Viglione. Secondo quanto appreso a breve potrebbero esserci le prime...

di, la premonizione di Michael Zanera: pochi minuti dopo sarà travolto e ucciso dal treno - guarda ERRORE UMANO - Ma cos'è successo Com'è stato possibile l'impatto Il convoglio con ...'Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza', ribadisce il capo dello Stato Sergio Mattarella in visita a, giunto sul luogo dove è avvenuta unadi lavoratori, l'ennesima: cinque operai uccisi sul colpo, cinque vite spezzate al passaggio di un treno a 160 chilometri all'ora che non avrebbe ...PIEMONTE " Dopo l'ennesimo e tragico incidente mortale sul lavoro nella stazione di, costato la vita a 5 operai , il settore edile del Piemonte si ferma per bloccare " la catena di stragi di lavoratori". Le segreterie regionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno ...

Sull'incidente ferroviario di Brandizzo, costato la vita a cinque operai, non viene escluso il dolo eventuale "da parte di qualcuno che non ha seguito la procedura". A dirlo è stato il procuratore ...La procuratrice Gabriella Viglione ipotizza il reato di dolo eventuale ritenendo che quella strage fosse prevedibile in quelle condizioni ...