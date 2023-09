Strage di Brandizzo | la Procura | ' Gravi violazioni della sicurezza | a breve gli indagati'

(Di venerdì 1 settembre 2023) Per ladi, ladi Ivrea ipotizza una grave carenza di comunicazione, tanto che i lavoratori non avrebbero dovuto trovarsi sul posto dove sono stati investiti. E' quanto emerge ...

Per ladi, la Procura di Ivrea ipotizza una grave carenza di comunicazione, tanto che i lavoratori non avrebbero dovuto trovarsi sul posto dove sono stati investiti. E' quanto emerge dai ...Genova . Il treno è piombato a 160 chilometro all'ora sugli operai al lavoro sulla sede ferroviaria, uccidendone sul colpo cinque. Cinque vite spezzate, cinque famiglie distrutte, per un paese, l'...operai a, Mattarella: "Morire sul lavoro è un oltraggio"

Torino, la strage del treno: cosa è successo a Brandizzo, dove sono morti 5 operai. L’orrore e le colpe Corriere della Sera

La procura di Ivrea indaga per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito all'incidente che, a Brandizzo, nel Torinese, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, ieri notte è co ...