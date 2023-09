Strage di Brandizzo | il racconto del collega superstite | «Io a un passo dalla morte | mi sono lanciato sulle rotaie vicine»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) «Ho visto lain faccia. Il treno non l’ho neanche sentito arrivare. Ho alzato lo sguardo estato abbagliato dalle luci del convoglio». Queste le parole di Andrea Girardin Gibin, il 50enne di Borgo Vercelli caposquadra della Sigifer,dei cinque operai, travolti e uccisi da un treno regionale senza passeggeri vicino alla stazione di. «Miin avanti, sul secondo binario. Lo spostamento d’aria provocato dal treno mi ha buttato a terra», spiega in unriportato dal Corriere della Sera. A pochi passi da lui c’era Antonio Massa, 45 anni, tecnico manutentore di Rfi. Anche lui sopravvissuto. Anche lui, come Girardin Gibin, non ha sentito arrivare il convoglio. All’ospedale i macchinisti e i lavoratori salvi. Dall’azienda ...