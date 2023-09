Il volume globale dellemensili, pari a 386.718, ha interessato per il 20,62% vetture nuove ... Toyota Yaris (1.435), Toyota Yaris Cross (1.324)A livelli di costruttori,si ...Nei primi 8 mesi ledisono pari a 343. 091 (+7,7%), mentre la quota di mercato è pari al 32,9% rispetto al 36,8% dello stesso periodo 2022. Ad agosto sono 5 le vetture...Nel mese o cumulativamente,è il numero 1 in termini didi modelli elettrici, ovvero una penetrazione del 26,4% nel mese e del 27,7% cumulativamente. Ad agosto i marchi Peugeot e ...

Stellantis, vendite agosto stabili su anno a 25.336 auto Tiscali Notizie

Stellantis ha venduto in Italia nel mese di agosto 25.336 auto, numero invariato rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è del 31,8% rispetto a 35,5%. Negli otto mesi le immatricolazio ...Piazza Affari inizia il mese di settembre con il segno meno. In una seduta di vendite per tutte le Borse europee, che hanno incassato i segnali negativi arrivati dall'indice Pmi manifatturiero dell'Eu ...