Startup | dalla salute alla logistica | l’intelligenza artificiale al servizio del futuro a Digithon

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) –all'e-commerce. Per innovare e rendere più semplici e veloci processi e prodotti che altrimenti richiederebbero tempi più lunghi e complessi. Le opportunità dell'intelligenzasono al centro dell'ottava edizione di, la maratona digitale che si è aperta oggi a Bisceglie e che fino a domenica vede in gara 100. "La nostra idea -racconta ad Adnkronos/Labitalia Alessio Sansò di Limitless device- nascenecessità personale di voler andare in giro con un dispositivo diversoclassica carrozzina manuali presenti in commercio. E quindi abbiamo cercato di 'matchare' il design, l'innovazione, la ricerca e il business in un dispositivo che possa rappresentare la ...