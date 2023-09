Spreco alimentare | ‘Sempre buoni’ | la soluzione online di Parmalat e Deliverti

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Loè ancora un problema irrisolto. In Italia, nel 2022, sono andate perse 4,2 milioni di tonnellate di cibo, per un valore complessivo di 9,3 miliardi di euro, secondo lo studio condotto da Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability. Ancora troppo, anche se i dati sono più confortanti rispetto all’anno precedente, considerando che il dimezzamento a livello globale delloè uno degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Per contribuire a ridurlo,ha lanciato, una funzionalità pensata per i consumatori dello shopdel marchio che permette di combattere lodi prodotti alimentari e offrire prezzi più convenienti. L’iniziativa è legata ...

Gli italiani cambiano le abitudini alimentari (Getty) Leggi anche ›, peggiora in Italia e anche nel mondo Più attenzione alloI risultati hanno mostrato che, con il ...... Per Espen Stoknes.) Concentriamoci allora per un attimo sull'impatto della produzione, ... dallo, dal junk food e dagli allevamenti intensivi . È una causa diretta del consumismo e ...Filo conduttore del progetto è il tema della sostenibilitàe dei problemi legati allodi cibo, alla crisi ambientale, ai danni dovuti alle industrie alimentari e a come una maggior ...

Estate 2023: massimo impegno contro lo spreco alimentare Metropolitano.it

Lo spreco alimentare è ancora un problema irrisolto. In Italia, nel 2022, sono andate perse 4,2 milioni di tonnellate di cibo, per un valore complessivo di 9,3 miliardi di euro, secondo lo studio cond ...Il filo rosso dell’impegno per l’ambiente e il territorio accomuna gli invitati che domenica parteciperanno al Rito dell’Ospitalità momento culminante della Festa con cui ogni anno, ai primi di settem ...