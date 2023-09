Sponz Fest | successo senza precedenti | oltre 35mila al decennale

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiGrandeper ildello, ilival ideato e diretto da Vinicio Capossela che si è svolto dal 21 al 27 agosto in Alta Irpinia nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta, Aquilonia e Calitri. Una comunità mobile dipartecipanti si è radunata ancora una volta per una settimana ricca di concerti, incontri, lezioni della Libera Università per Ripetenti, laboratori, camminate e opere d’arte che hanno declinato il tema di questa speciale edizione: Come li pacci, inteso nella duplice accezione di pazzia dissipatrice dellaa, ma anche di affaccio al disagio mentale grazie soprattutto alle attività del Padiglione Irpinia curato da Mariangela Capossela. Programmato e finanziato dalla ...

... vedrà un laboratorio per bambine/i e adulti , il concerto di MINTCHO GUARRAMMONE reduce dai successi dell' Ariano folk festival e dello, DJ SET ed un ricchissima proposta ...... vedrà un laboratorio per bambine/i e adulti, il concerto di MINTCHO GUARRAMMONE reduce dai successi dell'Ariano folk festival e dello, DJ SET ed un ricchissima proposta enogastronomica ...... vedrà un laboratorio per bambine/i e adulti , il concerto di Mintcho Garrammone reduce dai successi dell' Ariano folk festival e dello, DJ SET ed un ricchissima proposta ...

Grande successo per SPONZ FEST 2023 – COME LI PACCI: in oltre ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Grande successo per il decennale dello Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela che si è svolto dal 21 al 27 agosto in Alta Irpinia nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta, ...& Successo per il decennale dello Sponz Fest, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela che si è svolto dal 21 al 27 agosto in Alta Irpinia& nei comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta, Aquil ...