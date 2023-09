Spezia | UFFICIALE | in tre rescindono

Commenta per primo Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la societàCalcio per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mehdi Bourabia . Il centrocampista classe 1991 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno ...I biancorossi, finora, hanno strappato un pirotecnico 3 - 3 alloin pieno recupero e vinto ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito. Sky Sport. In streaming, per i soli ...15.19 - E'l'acquisto di Emil Holm da parte dell'Atalanta. Il classe 2000 arriva dallo. 15.18 - Nuova avventura per Roberto Piccoli, l'attaccante di proprietà dell'Atalanta lascia l'...

Atalanta BC comunica di aver ceduto a Spezia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Elia, 24enne esterno offensivo.17:04 - Altro acquisto del Frosinone che ha annunciato l'acquisto di Mehdi Bourabia, proveniente dallo Spezia. 16:53 - Ex granata: ufficiale, Capezzi passa alla Carrarese. 16:30 - La Salernitana spera ...