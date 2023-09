Spazio | basi lunari con stampe in 3D | materie prime “locali” per il progetto Glam

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 settembre 2023) Geopolimeri per Additive Manufacturing e Monitoraggio Lunare () e’ il nome delbiennale dell’Universita’ di Padova finanziato con oltre 400.000 euro dall’Agenzia Spaziale Italiana ed e’ risultato vincitore del bando “Giornate della ricerca accademica spaziale”, classificandosi al primo posto nell’area tematica “Materiali Avanzati”. Si pone la finalita’ di realizzare elementi strutturali per la costruzione di, mediante un approccio di stampa 3D che utilizza leganti cementizi formulati a partire da suoli(regoliti), secondo il principio dello sfruttamento didisponibili in loco. Tale principio consentirà di minimizzare i costi e l’impatto ambientale dovuti al trasporto didal ...