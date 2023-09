Spalletti | le prime convocazioni | Zaccagni e Zaniolo tornano in Nazionale | out Bonucci | Jorginho e Verratti

Prima chiamata in Nazionale per Casale, tornano Zaccagni, Biraghi, G. Mancini e Locatelli Conferme, novità e sorprese nelleconvocazioni di Luciano, nuovo ct della Nazionale che sarà presentato domani 2 settembre a Coverciano. Sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord ...Leconvocazioni dineo ct, in attesa della presentazione ufficiale a Coverciano (dove potrebbe esserci la visita del capo del calcio della Uefa, Boban), contengono qualche sorpresa e ...Dopo leconvocazioni di Lucianodella Nazionale maggiore, arrivano anche la prima chiamata da parte della nuova guida dell'Under 21 azzurra Carmine Letizia per la doppia trasferta in Lettonia ...

Le prime convocazioni del CT Spalletti: 29 calciatori per le gare con ... FIGC

Roma, 1 set. - (Adnkronos) - In attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiama ...(Adnkronos) - Conferme, novità e sorprese nelle prime convocazioni di Luciano Spalletti, nuovo ct della Nazionale che sarà presentato domani 2 settembre a Coverciano. Sono 29 i calciatori chiamati dal ...