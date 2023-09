Spalletti | le prime convocazioni in Nazionale | Mancini cancellato | chi resta a casa

(Di venerdì 1 settembre 2023) "" Roberto. In attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Lucianoha diramato le sueda Ct dellaitaliana: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano), primi due impegni stagionali per lanel cammino che porta verso Euro 2024. Prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolòle, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage dedicati ai calciatori di interesse. Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni (assente dal marzo 2022), Cristiano Biraghi, Gianlucae Manuel Locatelli ...

Commenta per primo Come si legge sul sito della Figc, in attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Lucianoha diramato le sueconvocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano),...convocazioni per Luciano, che ha diramato l'elenco dei convocati per il doppio impegno contro Macedonia del Nord e UcrainaLucianoha diramato l'elenco dei convocati per ...Lesfide ufficiali non si fanno attendere, con le qualificazioni alla prossima competizione ...Macedonia e Ucraina in un doppio confronto che metterà subito alla prova le capacità die ...

Le prime convocazioni del CT Spalletti: 29 calciatori per le gare con ... FIGC

La Figc ha divulgato le convocazioni dell'Italia, che sarà impegnata nelle sfide di qualificazioni di Euro 2024 contro Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). La ...In attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario ...