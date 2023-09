Spagna | pronto l’inciucio popolari-socialisti

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Patto del Nazareno sbarca in. Proprio così: dopo oltre un mese dalle elezioni del 23 luglio il Partito Popolare (arrivato primo, al 33 per cento) e il Partito Socialista Operaio Spagnolo (secondo per un’incollatura, al 31,7 per cento) hanno avviato le trattative per la formazione di un governo. Il bipolarismo inSe andasse in porto, l’esecutivo Feijóo–Sánchez aprirebbe un’inedita stagione politica. Lapresenta un’architettura istituzionale che favorisce il bipartitismo e l’alternanza democratica. I governi degli ultimi venti anni sono stati imperniati sulle due principali forze politiche: il PP (cattolico-democratico e conservatore), eventualmente appoggiato dai regionalisti moderati, e il PSOE (socialista e progressista), alleato dell’estrema sinistra. Dal 2013 sono nati alcuni movimenti che hanno modificato ...