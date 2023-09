Spaccio e detenzione di armi | un arresto a Salerno

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Finanzieri del Comando Provinciale di, hanno arrestato un soggetto che, fermato alla guida della sua autovettura, deteneva illecitamente un’arma a salve manomessa, un coltello a serramanico con lama di 8,5 cm e circa 30 grammi di marijuana contenuti in una busta di plastica. II militari della Compagnia di Scafati, durante il normale servizio di controllo economico del territorio, hanno identificato un uomo che attendeva sospettosamente, in orario notturno, nei dintorni di un’area verde adibita a parco giochi. Dopo aver sottoposto a ispezione il veicolo utilizzato dal soggetto, la pattuglia rinveniva la sostanza stupefacente occultata sotto il sedile anteriore, nel posto di guida. Da un controllo più approfondito dell’autovettura emergeva la presenza di una pistola con munizionamento a salve di calibro 9 mm con il tappo rosso ...

