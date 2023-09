Spaccia per arrotondare sul RdC | in manette 47enne

(Di venerdì 1 settembre 2023) Pietravairano. I carabinieri della Stazione di Vairano Scalo (CE), a seguito di un servizio finalizzato a contrastare reati in materia di stupefacenti hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, undel posto. I militari dell’Arma, con l’ausilio di unità cinofila di Sarno (SA), a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione delhanno rinvenuto, all’interno del vano scala, un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 52,34 grammi. All’interno della sua camera da letto i carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato un coltello utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. L’arrestato, percettore di reddito di cittadinanza, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

