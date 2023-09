Sorteggio gironi Europa League | per l’Atalanta l’avversaria peggiore | la Roma sorride

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo idi Champions, nel Principato di Monaco è tempo deldiladi Mourinho, che dall’urna pesca come avversarie Slavia Praga, Sheriff, Servette. I cechi sono una buona squadra, ma certamente i giallorossi possono puntare al primo posto che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. L’altra insidia è più che altro logistica, ovvero la trasferta fino in Moldavia per giocare contro lo Sheriff Tiraspol. Va malissimo invece al: la squadra di Gasp era in prima fascia come la, ma trova nel suo gruppo i portoghesi dello Sporting Lisbona. Il doppio confronto sarà decisivo. A completare il girone gli austriaci dello Sturm Graz e il Rakow, squadra campione di Polonia. Il gruppo ...