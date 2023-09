Sorteggio gironi Conference League | ecco le avversarie della Fiorentina – La diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’urna di Montecarlo sancisce la composizione degli 8di. Per l’Italia c’è la, dopo la vittoria contro il Rapid Vienna ai preliminari, inserita in seconda fascia. Il via aldalle 14.30, segui la: Gruppo A: Gruppo B: Gruppo C: Gruppo D: Gruppo E: Gruppo F: Gruppo G: Gruppo H: Prima Fascia: Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Bruges, Az Alkmaar, Gent, Lille, Fenerbahce, Ferencvaros Seconda fascia: Paok, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets,, Bodo Glimt Terza fascia: Genk, Zorya Luhansk, Astana, Besiktas, Hjh Helsinki, Legia Varsavia, Spartak Trnava, Olimpija Lubiana Quarta Fascia: Zrinskij Mostar, Ki Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, ...