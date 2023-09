Sorteggio Europa League oggi in tv | programma | orario d’inizio | tv e streaming | tutte le fasce

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo aver assistito nella serata di ieri aldella Champions2023-2024 per quanto riguarda la sua fase a gironi,tocca ae Conference. Concentriamoci sulla seconda manifestazione continentale per club, quella marchiata in arancione, checi farà scoprire come saranno suddivisi i propri raggruppamento. Ilsarà effettuato alle ore 13.00 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo e ci darà un primo quadro di quello che ci attenderà a partire da giovedì 21 settembre quando si disputerà il primo turno della fase a gironi, puntando già il mirino verso la finale che si disputerà all’Aviva Stadium di Dublino il prossimo 22 maggio 2024. Al via della competizione ci saranno due squadre italiane, ovvero Atalanta e ...