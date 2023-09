Sorteggi terminati | tutti i gironi dell’ Europa League 2023 2024

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si è concluso a Montecarlo ilo deiedizione-24, che vede coinvolte due squadre italiane, la Roma e l’Atalanta. Di seguito ecco il tabellone completo: GIRONE A West Ham Olympiacos Friburgo Tsc Backa Topola GIRONE B Ajax Olimpique Marsiglia Brighton Aek Atene GIRONE C Rangers Betis Siviglia Sparta Praga Aris Limassol GIRONE D Atalanta Sporting Portugal Sturm Graz Rakow GIRONE E Liverpool Lask Union Saint Gilloise Tolosa GIRONE F Villarreal Rennes Maccabi Haifa Panathinaikos GIRONE G Roma Slavia Praga Sheriff Tiraspol Servette GIRONE H Bayer Leverkusen Quarabag Molde Hacken (Zap/ Dire)

, conosciamo meglio le avversarie delle italiane. Girone C - Napoli : Il Real Madrid non ha bisogno di presentazioni. Gli uomini di Carlo Ancelotti si presentano ogni anno da ...GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023 24 . Idella fase a gironi Champions League 2023 24 sonopoco fa a Montecarlo. Molto interessati erano le squadre e i tifosi di Napoli, Inter, Milan e Lazio. Un'attesa per scoprire le loro ...Appenadei gironi Champions League 2023/24 tenutisi a Montecarlo: l' Inter ritrova il Benfica, il Milan incontrerà Donnarumma e Tonali, il Real Madrid di Ancelotti è con il Napoli e gare ...

Il Napoli è stato inserito nel gruppo C insieme a Real Madrid, Braga e Union Berlino. Oggi sono stati sorteggiati i gironi di Champions League e il Napoli è stato inserito nel gruppo… Leggi ...Il Napoli pesca il Real Madrid di Ancelotti, per l’Inter il Benfica dalla prima fascia. La Lazio prende l’Atletico, al Milan PSG, Borussia e incognita Newcastle ...