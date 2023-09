Sorteggi Europa League | girone benevolo per Atalanta e Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Archiviati idi Champions, oggi è invece toccato prima all’e successivamente alla Conference. Anche in questo caso erano diverse le squadre italiane interessate alle urne cone Atalante impegnate ine la Fiorentina invece in Conference, dopo aver ribaltato il Rapid Vienna nel match di ritorno disputato ieri. Ecco dunque come si sono delineati i gironi., i gironi delle italiane Crediti Foto: AS! FacebookSiacherisultavano come teste di serie e così hanno formalmente evitato le squadre più pericolose per loro. Tutto sommato infatti sono venuti fuori dei gironi non complicatissimi ma al contempo da ...