Sorteggi Conference League | gli avversari della Fiorentina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) Championscostituita ieri, l’Europaoggi all’ora di pranzo e allora dalle 14 in poi è toccato allavederare i propri gironi. Anche quest’anno laprenderà parte alla competizione, dopo essere arrivata in finale lo scorso anno ma soprattutto perché settima in campionato, entrata a seguito dell’esclusione da parteJuventus. Ecco dunque come sono andati idei gironi: buon girone per laCrediti foto: ACFFacebookRispetto alle colleghe dell’Europa, la ...