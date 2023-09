Sorriso Arnaldi | primo 3° turno Slam | Felice che sia accaduto proprio a NY

(Di venerdì 1 settembre 2023) 'A New York ho tanti amici'. Matteolo aveva detto, ma sarebbe bastato passare nella zona del campo numero 10 per intuirlo. Un tifo da stadio, un 'Forza Matteooooo' lungo cinque set e quasi ...

La sfida al francese Arthur Fils ha regalato momenti di grande intensità e incertezza: "Il momento più complicato forse è stato all'inizio " l'analisi del match di- ; dovevo entrare in ...... o meglio Matteo - Francia: Berrettini contro Rinderknech,contro Fils. Qui la nostra ... non è certo il modo più facile per ritrovare il. La diciottenne, infatti, ha vinto quest'anno il ......della Presidenza della Repubblica rende merito all'impegno sociale dei "dottori del" ... il gruppo presieduto da Evaristoe attivo da oltre 20 anni. Proprio Evaristo, assieme a ...

Sorriso Arnaldi, primo 3° turno Slam: “Felice che sia accaduto ... SuperTennis

‘A New York ho tantiamici’. Matteo Arnaldi lo aveva detto, ma sarebbe bastato passare nella zona del campo numero 10 per intuirlo. Un tifo da ...Dopo una prestazione convincente e a tratti entusiasmante, Carlos Alcaraz si qualifica al terzo turno, eliminando per 6-3, 6-1, 7-6 un Harris protagonista di un ottimo terzo set ...