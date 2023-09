Sorrisi e prime foto | Inter | ecco Klaassen

(Di venerdì 1 settembre 2023) Davyè un nuovo giocatore dell'. Il suo arrivo in città per sostenere le visite mediche, poi firmerà un contratto di un anno più opzioni sulla stagione ...

Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter. Il suo arrivo in città per sostenere le visite mediche, poi firmerà un contratto di un anno più opzioni sulla stagione ...Di recente però ha svelato sulle pagine di Tve Canzoni di avere in ballo un progetto con ... Pier Silvio Berlusconi possa aver deciso di riproporre neltime della rete ammiraglia ...e pianti a New York ieri per il tennis italiano nei match validi per il secondo turno degli ... C'è da migliorare nel numero diin campo (54%), aspetto non trascurabile quando l'asticella ...

Chi sono i nuovi tronisti di “Uomini e Donne” Tv Sorrisi e Canzoni

Su Instagram sono apparse le prime immagini ufficiali di Belen in compagnia del nuovo fidanzato: tra gli scatti uno risalente a 10 anni fa ...Nell’attesa seconda stagione della serie fantasy “La ruota del tempo” (in arrivo il 1° settembre su Prime Video) rivediamo tutti i personaggi che avevamo lasciato due anni fa, quando andò in onda la ...