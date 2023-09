(Di venerdì 1 settembre 2023) Venezia. E’ cauto quando serve (“sulla castrazione chimica di Salvini non rispondo”), a tratti sembra il protagonista di una nuova destra (“ci vorrebbe unasul”), ma forse ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

unincallito'. Alla faccia di chi strizza l'occhio a Le Pen e AfD. E ancora: 'Gli immigrati andrebbero accolti dignitosamente, anche se è certo che non possiamo accogliere tutta l'......, atlantista, garantista, impegnata per la riduzione della pressione fiscale, per una ... E ancota: 'Le porte del nostro progettoaperte e, già dalle prossime settimane, annunceremo nuove ...Siamo una forza cattolica, liberale e: dobbiamo rivendicare ciò che ha creato il presidente Berlusconi.d'accordo su Tajani. Spero che FI torni a far sentire più forte la sua voce all'...

“Sono europeista incallito, vorrei una legge sul fine vita e il terzo mandato”. Parla Luca Zaia Il Foglio

Per il governatore del Veneto “ci vogliono diritti civili e innovazione”. E punta su una politica del buonsenso: "Vogliamo cristallizzarci sull’ideologia del momento o cercare di diventare il paese ...“A Cortona ignoti hanno sfregiato la targa della panchina dedicata all’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sul piazzale di fronte alla ...