Sono cominciati i lavori di ripristino di alcune zone della salina di Cervia

(Di venerdì 1 settembre 2023) La società Parcodi, per lo svolgimento di questi importanti interventi di, può contare sulla donazione di 725.000 ricevuta da 'Tg La7 - Rcs CorriereSera', e ...

Individuati i duei pedinamenti che hanno portato alla moto usata per i colpi e le auto che utilizzavano. Commenti FBIndividuati i due (uno peraltro era stato già coinvolto in un'indagine di cui si era occupato lo stesso gip che ha emesso l'ultima misura)i pedinamenti che hanno portato alla moto ...I problemianni fa, nel 2014, dopo che l'ex segretario Enrico Letta, allora presidente del Consiglio, decise di abolire il finanziamento pubblico ai partiti, lasciando le casse del Pd ...

Sono cominciati i lavori di ripristino di alcune zone della salina di ... Ravenna24ore

Usavano la tecnica del "finto carabiniere" e ai due sono attribuiti almeno sei furti aggravati commessi tra giugno e luglio scorsi ai danni di persone anziane nelle loro case nelle province di Milano, ...Atteso un aumento fino al 10% per le tariffe elettriche. Se le bollette salissero come previsto, la spesa annua per famiglia crescerebbe di 70 euro. Il nodo della scadenza degli aiuti statali a settem ...