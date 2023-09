Sondaggi politici | è in Chiesa e esercito che gli italiani hanno più fiducia

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tra i ministri, invece, prevale Giorgetti Nonostante la costante secolarizzazione lacattolica rimane un forte punto di riferimento per gli. Secondo gli ultimidi Lab2101 hain essa in 55% dei cittadini. Come da tradizione al secondo posto vi sono le Forze Armate, al 54%, appena davanti le Forze dell’Ordine, al 53%. Si piazza bene, poi la Banca d’Italia, con il 52%, mentre sono il 50% quelli chenelle associazioni di categoria, come Confindustria, per esempio. Raccolgono il consenso di meno della metà deglii sindacati e il Parlamento Europeo, con il 49%, e il Parlamento italiano, con il 47%, tutti e tre tra l’altro in calo. Come sempre la politica gode di minore ...