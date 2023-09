Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | Zanni ancora in dubbio | Pizzolato recuperato

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Giorno di viaggio, a tre dalle gare, per la squadra azzurra di. A Riyadh, dal 4 al 7 settembre, avrà luogo il World Weigthlifting Championships, tappa fondamentale del percorso per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nove gli azzurri in gara sulla pedana iridata: Giulia Imperio (49kg), Celine Delia (55kg), Magistris Lucrezia (59kg), Giulia Miserendino (71kg), Sergio Massidda (61kg), Mirko(73kg), Oscar Reyes M. (81kg), Nino(89kg), Cristiano Ficco (89kg). A guidare gli atleti italiani il Segretario Generale della Fipe Francesco Bonincontro come Capo Delegazione, il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu assieme ai tecnici Gonario Corbu, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Pietro Roca. “I ragazzi stanno tutti bene, questo è il momento per far vedere quello che sanno fare ...