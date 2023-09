Sla | quando la malattia senza sussidi diventa troppo pesante

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un malato di Sla. Sono un malato di SLA da ormai 15 anni e in tutto questo tempo ne ho visto di cotte e di crude. Come tutti sanno la SLA è unaaltamente invalidante, che ti devasta completamente, lasciando il tuo corpo immobile e il cervello sempre vigile. Sono attaccato a una macchina che respira per me, 24 ore su 24 , avendo sempre bisogno di assistenza. Chi sta scrivendo per me in questo momento, è un mio caro amico che dedica parecchio del suo tempo per stare con me, e come lui, per fortuna, ci sono alcuni amici che fanno lo stesso. Direte: “Che cosa vuoi di più?” È molto semplice: i disabili non percepiscono alcuno che li aiuti per sostenere le spese necessarie per poter andare avanti. Faccio un esempio: la badante notturna che per forza deve starmi accanto dalle 22 alle 6 di ogni notte mi ...