Sky Sport | Guida completa al Weekend Epico di Calcio | Motori | Basket e Altro in diretta!

(Di venerdì 1 settembre 2023)mai visto su Sky: da venerdì a lunedì sera una non-stop di eventi live. Si inizia venerdì con 14 ore di dirette e si va in crescendo. Dalcon Serie A, Serie B e Serie C ai principali campionati esteri. Inoltre, in onda i mondiali die gli europei di volley femminili e maschili. Domenica la Formula 1 a Monza e la MotoGP in Catalunya, senza dimenticare golf, MLB, padel ed equitazione. Unaper farsi strada tra gli eventi di un fine settimana straordinario.Si inizia oggi, Venerdì 1° settembre. Alle 10:00, preparatevi a tifare per la nostra squadra nazionale di,...

Inizia la seconda fase, con otto partite che vedono tutte in campo le 16 squadre qualificate. Oltre agli azzurri impegnati nel 'classico' contro la Serbia, da tenere d'occhio l'altra sfida del girone ...La partita è in diretta suSummer e in streaming su NOW dalle 10. Sul nostro sito il liveblog con aggiornamenti e cronaca in tempo ...Come sempre però chi ne sa parli! E allora invochiamo l'aiuto della squadra degli inviati diper fare chiarezza in vista di una giornata molto interessante. Pronti per il giro dai ritiri ...

La Serbia batte il Sud Sudan, Porto Rico batte la Cina e la raggiunge nel girone con gli azzurri ...Inizia la seconda fase del Mondiale per l'Italia di Pozzecco. A causa della sconfitta contro la Repubblica Dominicana nel primo girone, gli azzurri non possono più sbagliare. Dopo quelle al ...