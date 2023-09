Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui tre combattenti della coalizione qaidista Hay'at Tahrir ash Sham (Hts) hanno attaccato una postazione delle forze ...... l' Afghanistan è tra le prime nazioni per numero di rifugiati insieme ae Ucraina , mentre 2,... scatenando un dibattito sulla giustezza o meno, per le, di collaborare con l'Emirato. Le ...Più della metà arriva da soli cinque Paesi:, Afghanistan, Sud Sudan, Myanmar e Repubblica ... nelle sue molteplici accezioni, è il tema della terza edizione del festival di Emergency , la...

Siria: Ong, 12 uccisi in attacco qaidista nel nord-ovest Agenzia ANSA

E' di 12 uccisi il bilancio di un attacco suicida compiuto oggi nel nord-ovest della Siria da una cellula di miliziani armati anti-governativi. (ANSA) ...Scontri nella Siria orientale tra le forze curdo-siriane del Pkk e la principale milizia araba di Dayr az Zor. Decine i morti ...