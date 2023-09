Simonetta Agazzi | il nuovo singolo “Alba nuova”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 settembre 2023) È disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano che vuole ripercorrere i sentimenti legati al brutto periodo del Covid. Le parole che scorrono nel videoclip (nebbia, incertezza, sgomento, inconsapevole normalità, contitazione, agitazione, paura, dolore, speranza, rinascita, una) descrivono gli stati d’animo che hanno colpito le persone, partendo da sensazioni di smarrimento, paura, agitazione e dolore, per arrivare, poco alla volta, ad una sorta di ritrovata calma e serenità, sentimenti che sfociano poi in un’atmosfera decisamente più gioiosa, quasi di “rivincita” per un futuro migliore, appunto un’ “...