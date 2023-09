Siisl | ci sono già migliaia di offerte di lavoro | come funziona

(Di venerdì 1 settembre 2023) Partenza con il "botto" per il nuovo Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (), la piattaforma pubblica per cercareoperativa da oggi, venerdì 1° settembre. "Poco dopo le 8.00 erano già arrivate oltre mille domande per il Supporto alla formazionee l'accesso...

...ricevono perchériusciti a entrare nei programmi di formazione. Restano, mal contati, gli altri 100mila. Ognuno dei quali, se vorrà candidarsi allo Sfl, dovrà, nell'ordine: iscriversi al(......(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa). "In base agli ultimi dati disponibili Unioncamere " Excelsior abbiamo una situazione diffusa di posti vacanti. Certamente, ci......(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa). "In base agli ultimi dati disponibili Unioncamere - Excelsior abbiamo una situazione diffusa di posti vacanti. Certamente, ci...

Presentato il nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e ... Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

I verbali della riunione di luglio che ha deciso all’unanimità un aumento di 25 punti base aveva esaminato la possibilità di una sospensione dei rialzi, di fronte al rallentamento dell’economia ...Nelle prime otto ore di avvio della nuova piattaforma Siisl sono 1.018 gli accessi per le domande all'Inps per il Supporto formazione lavoro dagli ex percettori del Reddito di cittadinanza che hanno a ...