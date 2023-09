Siisl | al via la piattaforma per il lavoro e il nuovo Reddito di cittadinanza | chi può iscriversi e come funziona

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 settembre 2023) Oggi parte ilSistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa () che sostituirà ildia partire dal prossimo anno. Istituita dal ministero dele sviluppata dall’Inps, laè attiva da questo settembre per aiutare i cittadini con percorsi personalizzati per trovare un. La ministra delMarina Calderone fa sapere che «sono già attivi centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione e decine di migliaia di offerte occupazionali». E che il governo sta avviando un tavolo tecnico permanente con le regioni in modo tale che la formazione sia adeguata alla domanda. Non si tratta di un click day, il sistema è attivo dal primo settembre, ma le domande possono essere presentate anche ...