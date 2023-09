Siamo feccia | il post-sfogo di Beatrice Venezi sulla morte di Cutolo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ladi Giovanni Battista, il giovane musicista di 24 anni ucciso all'alba nel cuore di Napoli a colpi di pistola, dopo una lite causata da uno scooter parcheggiato male, ha scosso l'intero Paese. Il ragazzo amava la musica, suonava il corno e si era formato nell'Orchestra Scarlatti Young. Tante sono state le reazioni che, nelle ultime ore, sono arrivate in merito alla scomparsa di. Tra coloro che hanno voluto dedicare un pensiero al musicista 24enne, c'è anche la nota direttrice d'orchestra. "Era un cornista di talento, lo sguardo limpido e sincero, appassionato e amoroso nei confronti del suo strumento, del vivere in orchestra, del fare parte di una comunità come quella della Scarlatti", ha scrittosui social. Poi la direttrice ...