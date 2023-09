Si riapre il giallo di via Poma | “Simonetta Cesaroni uccisa da un serial killer venuto dal Nord | il ‘mostro di Bolzano' ”

Dadell'estate a cold case per antonomasia: forse più per gli errori commessi, che per l'effettiva inafferrabilità dell'assassino. Trentatrè anni dopo, restano tre colpevoli che non lo erano, ...... Grandi riparte in contropiede e passa a Cacciamani che davanti a Taho non sbaglia ela gara!... 7 - Fallo in area di Spadoni,al 7 granata e calcio di rigore per la formazione di Polenghi! ...... Grandi riparte in contropiede e passa a Cacciamani che davanti a Taho non sbaglia ela gara!... 7 - Fallo in area di Spadoni,al 7 granata e calcio di rigore per la formazione di Polenghi! ...

Si riapre il giallo di via Poma: “Simonetta Cesaroni uccisa da un serial killer venuto dal Nord, il… Il Fatto Quotidiano

Questa è la nuova ipotesi del giornalista Paolo Cagnan giornalista e scrittore, racchiusa nel suo libro-inchiesta "Anatomia di un serial killer - Marco Bergamo, storia del mostro di Bolzano" (Athesia) ...Nuova puntata dello Speciale Calciomercato LIVE che ritorna su Inter-News.it! Tutte le notizie relative ai movimenti di mercato dell’Inter, le trattative in corso e i temi rilevanti di giornata in que ...